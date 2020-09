Harry Styles protagonizará "Don't Worry Darling" junto a Dakota Johnson

Harry Styles sorprendió a sus seguidores con una noticia que abarrotó las redes sociales este viernes, y es que se anunció que el cantante británico protagonizará la cinta "Don't Worry Darling".

El cantante británico se suma al elenco que protagoniza la película dirigida por Olivia Wilde, y demostrará su talento junto a Dakota Johnson, Florence Pugh y Chris Pine.

Deadline confirmó la notica del protagónico del intérprete de “Sign of the times”, lo que de inmediato enloqueció no sólo los fans del cantante sino también a todo internet que puso en tendencia el nombre de Dakota Johnson.

¿Qué papel hará Harry Styles en la película?

Harry Styles se suma al reparto y reemplazará a Shia LaBeouf en la cinta, esto luego de que el actor abandonara el proyecto debido a conflictos de programación, señalan medios locales.

El cantante ha sorprendido por su versatilidad, la primera vez con sus papel como Axel en la película “Dunkerque”, que era un soldado británico que queda atrapado en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

