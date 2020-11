Evaluna, ¿la MAPACHE de 'Quién es la Máscara'? Esta sería la RAZÓN

View this post on Instagram

u00a1Ni en las pelu00edculas vemos estas historias de amor tan intensas! Mapache se apenu00f3 al casi declaru00e1rsele a u0040juanpazurita, pero nosotros creemos que llegu00f3 el momento de ponerles un nombre de pareja oficial. 'Zuripache', 'Mapazurita', 'Juanpache'... u00a1Se aceptan sugerencias! ud83dude01ud83dudc98 u00bf#Quiu00e9nEsLaMu00e1scara? #MiMu00e1scaraFavoritaEs #MapacheEs