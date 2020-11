Yadhira Carrillo se quiebra ante los medios y envía mensaje a Leticia Calderón

A pesar de que Yadhira Carrillo normalmente se muestra fuerte y confiada de que su esposo Juan Collado saldrá bien librado de los delitos que se le imputan, esta vez la actriz no pudo evitar quebrarse frente a las cámaras ante la situación que vive desde hace más de un año.

Durante una de sus acostumbradas visitas al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la artista fue abordada por los reporteros, y tras la pregunta de cómo vive los momentos de estrés, nervios, de información y desinformación del caso de su esposo, Yadhira se rompió emocionalmente e hizo una larga pausa sin poder decir ninguna palabra.

Sin embargo, Carrillo sacó fuerzas de su interior para continuar con la entrevista y confesó: “Es con calma, no está en tus manos es esperar, no está en ti, no está en él… no hay nada, es solo esperar. Luego expresó que se siente realmente triste.

Asimismo, Yadhira confirmó que su marido no ha pensado en el suicidio y además destacó que jamás ha pensado en rehacer su vida con otro hombre.

“En la vida haría eso jamás… yo me casé con él para amarlo, protegerlo, cuidarlo, para darle todo lo que yo tengo que es mi amor, mi presencia, para darle ánimos y traerle lo que él necesita… Un hombre al que admiro profundamente por su amor a sus hijos, por su amor y respeto a su familia… por cómo protege, ama, extraña y llora por sus bebés y siempre protegiéndolos y viendo que no les falta nada, ni a su mamá”.

Finalmente, la actriz también aprovechó para enviar un mensaje y su respaldo a Leticia Calderón, quien confesó que no desea que sus hijos visiten a su padre en la cárcel.

“Le mando un beso a Lety. La respeto mucho y la admiro y además tiene razón, ella no quiere que vengan sus hijos aquí”, expresó Carrillo.