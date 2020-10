Guerreros 2020: Esto es lo que ha pasado desde la supuesta pelea entre integrantes del programa y el sobrino de Eduardo Capetillo

El pasado 19 de septiembre salió a la luz la denuncia que hizo Eduardo Capetillo Gaytán hijo de Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo, en sus redes sociales, acusando a integrantes de Guerreros 2020 de haber golpeado a su primo en una famosa cantina, al sur de la CDMX.

A casi un mes de estas acusaciones, el caso ha dado un giro de 180 grados pues de ha comprobado que lo declarado por el sobrino de Eduardo Capetillo resultó estar alejado de lo que realmente pasó.

De acuerdo con el abogado de Said P y los encargados de la cantina en donde sucedieron los hechos, fue el propio sobrino de Eduardo Capetillo quien inició la pelea; además Said P fue el único involucrado en dichos actos y no Brandon Castañeda y Agustín Fernández como fueron acusados por el familiar del actor.

¿Qué pasó realmente?

De acuerdo con el abogado de Said P, señaló que su defendido actuó meramente en manera de defensa propia pues defendió a dos chicas que lo acompañaban esa noche ya que estaban siendo acosadas por Raúl Díaz y uno de sus amigos, además que otro de los acompañantes del exparticipante de Guerreros 2020 también recibió insultos por ser de la comunidad LGBTTIQ.

La defensa de Said P, además agregó que la prometida de Raúl Díaz no fue agredida, ni amenazada tal y como lo declararon ante los medios de comunicación.

Debido a la falsedad de declaraciones por parte de el familiar de Eduardo Capetillo, Said P actuará de manera legal en contra de él bajo los cargos de lesiones, discriminación, homofobia, daño en propiedad, acoso sexual y conductas delictivas.

Estas fueron las declaraciones de Díaz

Fue en el programa De Primera Mano a donde Raúl Díaz acudió para exponer su versión de los hechos, durante la entrevista reveló los nombres de algunos implicados :

“Le llaman Said P, es un reguetonero, a mí en las redes sociales me mandan y me dicen ‘este fue el tipo que te pegó’, yo lo identifico porque me acuerdo de su rostro,” expuso el joven.

Raúl Díaz explicó que en el momento de la pelea, su prometida intentó detenerlo: