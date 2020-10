Película sobre 4T si va

Tras la polémica levantada por sus planes de hacer una película sobre la 4T, el actor Damián Alcázar se siente comprometido con la sociedad y por eso afirma que está en pláticas con el director Luis Estrada, con quien trabajó en varios proyectos, uno de ellos La ley de Herodes, para realizar una nueva cinta que refleje lo que está viviendo nuestro país. “He hablado con Estrada, estamos preparando algunas cosas, aunque muchos detalles aún no tenemos”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

El ganador del premio Ariel asegura que sí en sus manos estuviera hacer el guion de una película que narre los acontecimientos históricos de nuestro país, lo haría sobre cómo el narcotráfico se fortaleció rápidamente en México.

“Varios focos hay en mi mente, primero el fortalecimiento de un incipiente narcotráfico, que ya veía venir, porque hace 25 años fue la primera vez que fui a Colombia y en ese entonces estaba convulsionado por la guerra con el narco y observé a los policías armados en las calles, era terrible y me di cuenta que íbamos por ese camino”.

El protagonista de El infierno, cinta que lo hizo acreedor a un Ariel como Mejor Actor, agregó que también le gustaría tratar en un filme el tema de la violencia de género, pero de manera positiva, ya que, “toda la violencia en casa deriva en un maltrato absoluto del género femenino, que no se le ha permitido estar a la par, que es algo que todos deberíamos estar en la vida, parejos”.

El actor considera que todos deberíamos ser políticos, “aunque la política no me interesa, no se porque piensan que quiero ser uno de ellos, a los políticos solo les pido decencia, honestidad, esfuerzo y trabajo”.

Por el momento, Alcázar es el encargado de prestar su voz a una producción original del canal History que repasa los acontecimientos más importantes que han sucedido a lo largo de 20 años de historia. Es una miniserie narrada por el mexicano, que se enfoca en hechos que marcaron al mundo.

La serie aborda temas que van desde los atentados del 11 de septiembre en 2001, la creación del euro, el surgimiento de las redes sociales o el cambio climático hasta la pandemia por COVID-19, mientras celebran dos décadas del canal.

“Han sido 20 años buenos para México respecto al cine, se abrió una puerta y le cerramos a la censura”, finalizó Damián.

Sobre su vida

Estudió en la Escuela de Actores del Instituto Nacional de Bellas Artes.

También trabajó en telenovelas, la más reciente Secretos del corazón.

En 2008 participó en el filme, Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian

En el año 2016 fue nominado a los Premios Platino por el filme “Magallanes”.

En 2018 fue honrado con la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM.

1953 Fue el año en que nació en Jiquilpan, Michoacán.

1993 Fue parte del reparto de la película Lolo.

2002 Ganó un Ariel por El crimen del padre Amaro.

2018 Recibió la Cruz de Plata por parte del GIFF.

Por Nayely Ramírez Maya



