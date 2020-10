Bella actriz de El Señor de los Cielos SORPRENDE con nuevo LOOK y atrevido baile: VIDEO

View this post on Instagram

Feliz lunes mi gente! A cerrar esta ultima semana de octubre con toda la actitudud83dudca5 Amu00e9 esta foto que hicimos para la u00faltima ediciu00f3n de la revista u0040alodigital ud83dude0d! Foto by u0040hernanpuentes M&H u0040normajaneid Producciou0301n y styling: u0040laura.morenob Entrevista u0040sandrapaolareal