Ángela Aguilar: Luce como ella con este increíble disfraz de Catrina en Día de Muertos

En Meu0301xico deshacemos la muerte con nostalgia y dulzura. Amo la tradiciou0301n de #ElDiu0301aDeMuertos porque celebramos con mucho amor a todos nuestros seres queridos que ya no estau0301n fiu0301sicamente con nosotros, pero que siempre pueden permanecer en nuestro corazou0301n y en nuestros recuerdos. ud83cudf3cud83cudf35u2728ud83dudc80ud83cuddf2ud83cuddfd