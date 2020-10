Vacaciones de Terror, así luce Pedrito Fernández y los protagonistas de la clásica película mexicana

Una de las películas de terror mexicanas más amadas y odiadas de la historia sin duda alguna es “Vacaciones de Terror”, la cual fue protagonizada por el cantante y actor Pedro Fernández.

Actualmente dicha producción ha sido blanco de burlas debido a lo poco creíble de sus efectos especiales, sin embargo, en aquella época (1989) contaba con lo más moderno en cuestión de producción y postproducción.

¿De qué trata “Vacaciones de Terror”?

Si no has visto este clásico de terror mexicano te contamos rápidamente de qué trata.

Esta historia gira alrededor de la maldición de una bruja muerta desde hace cientos de años en Valle de Bravo, quien al ser quemada promete vengarse, y su espíritu se apodera de una muñeca diabólica.

Cien años después de este suceso,una familia llegó a pasar sus vacaciones en una casa de verano ubicada en el mismo lugar donde la bruja fue quemada. El problema surge cuando la pequeña Gaby, cae en el pozo donde fueron selladas las pertenencias de la bruja junto con su espíritu y poder.

Gaby encuentra y toma una muñeca fea que al sacarla del pozo rompe el sello y cumple la maldición liberando el espíritu de la bruja que posee a la muñeca y comienza a tomar control sobre los niños, especialmente de Gaby.

No te contaremos más, así que no esperes tanto y corre a ver este clásico de terror, si no te asusta por lo menos si pasas un buen rato disfrutando de las actuaciones de grandes actores mexicanos como Pedrito Fernández y Julio Alemán.

Pero, te has preguntado, ¿cómo lucen los protagonistas de esta película a 31 años de su estreno?. Aquí te mostramos sus fotografías actuales.

Antes y después del elenco de “Vacaciones de terror”

Pedro Fernández- Julio

Foto: Especial

Julio Alemán- Fernando (Falleció en el 2012a los 78 años de edad)

Foto: Especial

Gabriela Hassel-Paulina

Foto: Especial

Nuria Bages- Lorena

Foto: Especial

Gianella Hassel Kus- Gaby