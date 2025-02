Silvia Giorguli abre brecha en el Colegio Nacional

México sigue padeciendo “desbalances muy importantes” de participación de las mujeres en la ciencia, afirma Silvia Giorguli (CDMX, 1970). Lo dice una investigadora a la que ha tocado abrir brecha: ella fue la primera mujer en presidir El Colegio de México desde su creación en 1940, y hoy se convertirá apenas en la décima mujer en ingresar, en ocho décadas, al selecto grupo académico que conforma El Colegio Nacional.



“Cuando uno ve a lo largo de la historia se da cuenta que las posibilidades de las mujeres para subir a los niveles más altos del Sistema Nacional de Investigadores y Investigadoras, por ejemplo, han sido difíciles; y es algo histórico la participación de mujeres en espacios como El Colegio Nacional, que se va subsanando, pero que habría que pensar en subsanarlo de manera más acelerada. Y bueno, hay grandes deudas en el tema de género con las ciencias exactas, con las ciencias duras”, dice la socióloga y demógrafa.



En la ceremonia de ingreso, Giorguli recibirá la salutación de la presidenta en turno de El Colegio Nacional, Susana López Charretón, y será la bióloga Julia Carabias quien responda su discurso. La investigadora tiene claro los temas que llevará a la institución: en primer lugar, la migración internacional, que le ha ocupado durante muchos años, tanto de México a Estados Unidos como de países latinoamericanos a México, pero también el desplazamiento interno.



El reto de lograr una migración “segura, ordenada y regular” para el gobierno mexicano, opina, es “mucho mayor” en estos momentos. “Un elemento que sí es nuevo, aunque ya en el periodo anterior de Trump también lo habíamos visto, pero no antes de esa época, es el uso político de la migración en la relación bilateral, eso es muy desafortunado porque contamina las agendas y mezcla cosas que no deberían estar mezcladas”.



En todo caso, piensa, se trata de utilizar los datos con que cuenta el país para comprender el rumbo que tomará la nación y ahí, la demografía tiene mucho que aportar. Antes, a Giorguli le antecedió en El Colegio Nacional el demógrafo Gustavo Cabrera: “En el caso de la demografía todo el tiempo estamos trabajando con datos y generando nueva información, pero están las preguntas de las temáticas del campo demográfico y una de ellas tiene que ver con la migración internacional”.



La intención es “tratar de ayudar a interpretar lo que está pasando, no en una perspectiva de coyuntura, sino en una perspectiva de más largo plazo, que nos permita tener elementos para que esta discusión sobre la migración esté bien informada y pueda formar políticas públicas”.



Un tema más, advierte, es el incremento de la edad en la población mexicana. “Implica retos en términos de cómo nos preparamos como país para una sociedad que cada vez tendrá más adultos mayores, porque tiene ya una población infantil y joven que empezará a descrecer”.



“La demografía trata muchos temas que tienen que ver con aspectos cotidianos; otro tiene que ver con las estadísticas de homicidio, uno de los impactos del aumento de homicidios es que la esperanza de vida de los hombres, del 2000 al 2025, ha crecido apenas menos de dos años, no llega ni a dos años de esperanza de vida, prácticamente se ha estancado, y eso tiene que ver con que las muertes por homicidio que se concentra en la población joven”, apunta.

ELEMENTOS

La ceremonia de ingreso de Silvia Giorguli se realiza hoy a las 18:00 horas.

Se realiza en el Aula Mayor de la institución, localizada en Donceles 104, Centro Histórico.

Giorguli es doctora en Sociología por la Universidad de Brown (EUA).

Cuenta con más de dos décadas de experiencia académica y profesional.

Se ha especializado en movimientos migratorios y su impacto en América Latina y Estados Unidos.

Por Luis Carlos Sánchez

