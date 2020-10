Programa Hoy: Culpan a conductor de TV por bajar rating de programa

View this post on Instagram

Porque vida sou0301lo hay una, VIVE HOY. Gracias u0040magdaproducer por confiar en mi e invitarme a divertirme esta manu0303ana en u0040programahoy no habiu0301a mejor forma de volver a u0040canalestrellas despueu0301s de 4 anu0303os de no estar en este lugar donde he forjado y construido tantos suenu0303os. Gracias u0040andy___rodriguez por recibirme tan linda aquiu0301 tambieu0301n, cou0301mo lo hiciste antes en Ponte Fit. Gracias a todos por recibirme como en casa, asiu0301 me hicieron sentir u0040andrealegarreta u0040marisolglzc u0040negroaraiza (me falto foto contigo) u0040arturo.carmona u0040maribelguardia u0040gtzcecy u0040karlagomezr u0040samiauniversal_ y a todo el staff de u0040programahoy y por supuesto a su puu0301blico. GRACIAS u2728 Gracias tambieu0301n a mi equipo u0040bookagencymx u0040michelleverdugo por dar estos pasos juntos.