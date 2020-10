Filtran PRUEBAS de presunta RELACIÓN entre David Zepeda y El Rey de las Extensiones ¿son ciertas?

Al inicio de esta semana, el mundo del espectáculo quedó sorprendido después de que se confirmara la muerte de Daniel Urquiza, mejor conocido como El Rey de las Extensiones, quien presuntamente se suicidó al interior de su departamento en Polanco.

Por medio de un comunicado, "Stars Is Daniel Urquiza" compartió el siguiente mensaje confirmando el deceso:

"Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad. Siempre perseverante, honesto y con un gran corazón, lograste poner tu nombre y el de Star en lo alto. Una gran estrella brilla ahora en el cielo"

¿Tenía noviazgo con David Zepeda?

Después de reportarse el lamentable fallecimiento del reconocido estilista, distintos medios del espectáculo informaron que posiblemente sostenía una relación sentimental con el actor David Zepeda.

El programa en YouTube "Chisme No Like" contó que El Rey de las Extensiones no pudo gritar a los cuatro vientos su noviazgo con el actor debido a que lo tenía prohibido por ordenes de su presunta pareja.

Además, los conductores señalaron que la pareja tenía planes de matrimonio para este año y presuntamente se celebraría en el mes de noviembre; es decir, en próximos días.

De acuerdo con la transmisión, la relación se vio fracturada después de que un medio del espectáculo compartiera unas fotografías de David Zepeda junto a una mujer, lo cual habría provocado pleitos en la relación.