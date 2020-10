Jenni Rivera: Así fue la vez que Esteban Loaiza reveló que “La Diva de la Banda le fue infiel”

Fue en el 2015, a tan solo tres años de la muerte de Jenni Rivera que su ex pareja, el beisbolista Esteban Loaiza reveló en una entrevista que “La Diva de la Banda” le habría sido infiel y esto fue algo que le dolió mucho.

Luego de los rumores que señalaron que Esteban Loaiza sostuvo una relación extramarital con la hija mayor de Jenni Rivera, el exesposo de “La Diva de la Banda” se defendió y dio su versión ante las cámaras de televisión.

Durante la entrevista que Loaiza dio hace algunos años para “Primer Impacto” el pelotero asegura que no le debe ofrecer disculpas a nadie de la familia Rivera pues él nunca hizo nada malo pues él siempre respetó a su familia política y que se mantuvo muy enamorado de Jenni.

Loaiza asegura que siempre se mantuvo a lado de Jenni en todo momento e incluso se olvidó de su propia carrera y todo por darle gusto a la cantante para evitar que sintiera inseguridades como las que vivió en su pasado con exparejas.

Pese a esto, Loaiza aseguró que él descubrió casi al final de su matrimonio que la cantante le fue infiel, situación que le dolió muchísimo.

“Al final, me di cuenta que sí me fue infiel y en realidad fue una de las cosas que sí me dolió mucho y nunca pensé que me fuera a dar los documentos para el divorcio y tampoco pensé que iba a pasar lo que pasó”, dijo Esteban Loaiza