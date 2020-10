Chiquis Rivera: ¡Ya olvidó a Lorenzo Méndez! Este es su nuevo amor

Hace tan solo un par de semanas, Chiquis Rivera, anunció por medio de sus redes sociales su separación definitiva de Lorenzo Méndez con quien contrajo nupcias en 2019, sin embargo, la primogénita de Jenny Rivera fue captada recientemente con el restaurantero Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr. Tempo” en un plan romántico.

Ante los señalamientos de diversos medios de comunicación, Chiquis aunque no aceptó tener un romance con dicho empresario sí reveló que “Mr. Tempo” ya le dijo que le gusta y pretende conocerlo más a fondo.

Fue en una rueda de prensa que la “Chiquis” Rivera aclaró todos los rumores que la involucran sentimentalmente con Jorge Cueva, aunque firme en su postura asegura que no le debe explicaciones a nadie.

"Siento que no le debo explicaciones a nadie, soy una mujer soltera, como lo dije el día que anuncié mi separación, que no quería hablar de los detalles por respeto", dijo Chiquis

La hija de Jenni Rivera contó a los medios de comunicación que su relación con el restaurantero Jorge Cueva no es algo nuevo pues ya tienes unos 3 o 4 años conociéndose, y aunque él sabe que ella está pasando por un momento difícil de su vida sentimental, él pretende esperarla e ir poco a poco.

"Tengo casi cuatro años conociendo a Jorge, ya hemos hablado mucho tiempo, y en una semana platicando de negocios, no había planes también de esto, pero yo sé que le gusto, me lo dijo de frente, pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso y nos estamos dando tiempo al tiempo".

Las preguntas sobre una supuesta infidelidad de su parte hacia Lorenzo Mendez, Chiquis Rivera se defendió y aseguró que jamás traicionó a su todavía esposo y es algo que él mismo sabe, pero por respeto a él y a su familia no ha revelado los detalles que la llevaron a tomar la decisión de terminar su relación.

"No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles", dijo.

Chiquis continuó y asegura que le duele que la prensa siempre quiere ponerla como “la mala del cuento”, pues aunque le duele mucho la separación con Lorenzo, ella siempre se ha mostrado fuerte pero eso no quiere decir que haya sido una mala esposa, al contrario.

"Estoy muy dolida, pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara. Me duele que siempre quieran voltear las cosas, eso no se vale y que digan que fui una infiel, porque eso no es cierto y él lo sabe. Le digo que me respete porque yo fui muy buena esposa", aseguró.