¿Romance en puerta? Mariana Seoane pone en APRIETOS a Carlos Rivera al COQUETEARLO de esta manera: VIDEO

Bienvenido octubre!!u2764ufe0fud83dude4fud83cudffd Arranco con mucha alegru00eda un proyecto, cierro ciclos y comienzo otros!! Agradecida y bendecida por tener trabajo en estos momentos tan difu00edciles!! Compromiso conmigo, amor propio y trabajo interior!! Lo mejor esta x venir!! Les deseo que sea un mes maravilloso y q no se pierdan las hermosas lunas de octubre! u2764ufe0fud83dude4fud83cudffdud83dude4cud83cudffdud83cudf15ud83cudf41