Omar Chaparro REGRESA a vivir a la Ciudad de México ¿por problemas financieros?

Omar Chaparro regresó a la televisión mexicana gracias al estreno de la segunda temporada del exitoso reality show ¿Quién es la máscara? en donde es el conductor estrella.

Fiel a su estilo, el protagonista de películas como "Compadres", "No manches Frida" y "Como caída del cielo" alegra todas las noches de los domingos con su peculiar manera de conducir el misterioso programa.

Sin embargo, el también cantante decidió romper el silencio y hablar sobre las consecuencias que le dejó la pandemia por Covid-19, enfermedad a la que dio positivo en plena grabación del reality.

A post shared by OMAR CHAPARRO (@omarchaparro) on Oct 19, 2020 at 8:08am PDT

View this post on Instagram

Durante una entrevista, el comediante de 45 años aseguró que la emergencia sanitaria ocasionó que perdiera un importante ingreso económico ya que varios de sus proyectos fueron reprogramados o cancelados.

El exconductor de "No manches" confesó que el Covid-19 trajo momento incertidumbres en él pues la cancelación de contratos ocasionaron que bajaran sus ingresos, pero los gastos continúan siendo los mismos,

“Estos momentos me trajeron a mi mucha incertidumbre, a mi se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos", detalló.