Rafael Amaya reaparece en redes sociales, famoso experto en moda comparte momento a lado del actor

¿En dónde está Rafael Amaya? Es la pregunta que frecuentemente se han hecho los seguidores del actor, luego de su repentina salida de la serie que protagonizó por varios años y temporadas “El Señor de los Cielos”, pues quien diera vida a Aurelio Casillas apareció nuevamente a lado de un polémico experto en modas.

Fue por medio de las historias de Edy Smol, el “Gurú de la Moda” que pudimos ver nuevamente a Rafael Amaya, aunque no se tienen más detalles del encuentro se sabe que fue algo inesperado.

Pues de acuerdo con el “Gurú de la moda”, Amaya se apareció de la nada en su mesa, lo cual fue una grata sorpresa para Smol pues le tiene un gran aprecio al actor.

Raúl Méndez, quien diera vida a “Chacorta” habló por primera vez sobre la desaparición del ojo público de quien fuera su hermano en “El Señor de los Cielos”, quien sin revelar tantos detalles, asegura que admira la valentía de Rafael Amaya por tomar esa decisión y no ser sobrepasado por su ego.

Así mismo, Méndez contó que para él fue muy difícil lidiar con la fama y la popularidad que le trajo el papel de “Chacorta” pues de ser una persona normal, de repente ya no pudo viajar en transporte público como lo acostumbraba a hacer.

"Es muy difícil, yo que no viví ni siquiera una cuarta parte de la fama que Rafa generó con el proyecto para mí fue muy complejo, de pronto de ser alguien común y corriente que se podía subir al metro, caminar por las calles de México, de pronto no poder hacerlo sí me generó mucho conflicto”, confesó.