Rebecca de Alba ‘vive’ en cuarentena

Aunque Rebecca de Alba ha tenido momentos en los que las lágrimas invaden su rostro sin motivo aparente durante esta cuarentena, es una mujer reservada que sabe sobrellevar la soledad sin caer en la depresión, porque considera que estar sola, no es lo mismo que estar desolada.

“Creo que siempre he vivido en cuarentena, soy una mujer que sabe estar consigo misma, no me asusta la soledad. Además, no soy muy sociable, para nada, por mi trabajo me ven glamurosa, la gente piensa que siempre estoy rodeada de personas y no es así”, comentó la presentadora, quien ha pasado los meses de confinamiento acompañada sólo de sus dos perros.