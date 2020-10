Andrea Legarreta expresa DESEO de platicar con Pati Chapoy ¿anuncia llegada a la competencia? VIDEO

La conductora estrella de "Hoy", Andrea Legarreta sorprendió a todos los seguidores del mundo del espectáculo al expresar su deseo por sentarse junto a la periodista, Paty Chapoy.

Como sabes, la protagonista de la película "Mamá se fue de viaje" es una de las presentadoras estelares del matutino de la televisora de San Ángel; en contraparte, la especialista en espectáculos es todo un ícono en el Ajusco, por lo que las declaraciones fueron foco de fuertes criticas.

Lo anterior sumado a que, hace unas semanas, Andrea Legarreta habló sobre la posibilidad de abandonar el matutino debido a los posibles cambios que pudieron surgir en la producción cosa que finalmente no sucedió ya que Magda Rodríguez continuará por un año más.

Durante una plática en el programa "Aquí nos tocó beber", conducido por "El Diablito", Andrea Legarreta rompió el silencio y confesó que su postura es en contra de los "vetos" de las televisoras, los cuales impiden que los famosos sean vistos con la competencia.

Por ello, la estrella del programa matutino confesó que le encantaría sentarse junto a Pati Chapo, conductora de Ventaneando, para platicar con ella sobre diversos temas.

"No m gustan los vetados... No me gustan los vetos, a mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella", contó.