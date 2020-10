Filtran NUEVO vistazo de Anne Hathaway con TERRORÍFICA apariencia en "The Witches": FOTOS

Este miércoles 14 de octubre, Warner Bros. Pictures filtró más fotografías inéditas de la película de terror "The Witches" en donde podemos apreciar más a detalle el escalofriante aspecto de Anne Hathaway como La Gran Bruja.

En las imágenes podemos contemplar a la protagonista de películas como "The Dark Knight Rises", "The Princess Diaries" y "The Devil Wears Prada" completamente caracterizada como bruja y la verdad es que luce espectacular.

Anne Hathaway posa con su transformación maligna y luce completamente calva expresando una gigante sonrisa, la cual deja al descubierto sus gigantes dientes.

Nadie:

Las Brujas en martes 13:



29 de octubre, #LasBrujasPelicula

SOLO EN CINES. pic.twitter.com/mjMbshtwoh — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) October 14, 2020

¿Cuándo se estrena?

En un primer anuncio, Warner Bros. Pictures señaló que la nueva película de "The Witches" se estrenaría únicamente por el servicio de streaming de HBO Max.

Sin embargo, días después detalló que la película protagonizada por la actriz Anne Hathaway llegaría a algunos cines en México.

Además de Anne Hatheyar, la película también es protagonizada por Chris Rock, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth y Jahzir Kadeen Bruno,