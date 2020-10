Mariana González, ¿tuvo un romance con Alejandro Fernández? Esto es lo que se sabe

Vicente Fernandez Jr. ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán pues el mayor de los hijos de “El Charro de Huentitán” atraviesa por un proceso de divorcio muy complicado con su exesposa Karina Ortejon, sin embargo, su actual novia Mariana González se ha mantenido a su lado demostrando su total apoyo y cariño incondicional.

Sin embargo, “La Kim Kardashian de Tepatitlán” ahora podría estar en los brazos de Alejandro Fernández y no en los de Vicente Jr, pues fue “El Potrillo” quien la cortejó primero, durante una de sus presentaciones.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, la ahora novia de Vicente Fernández Jr. pudo haber sido novia pero de Alejandro Fernández y no de “El mayor de los Potrillos”.

Pues Mariana conoció a Alejandro Fernández durante un evento, y el cantante cayó rendido ante la belleza de su ahora cuñada.

Mariana, en aquel momento no le hizo caso a Alejandro Fernández porque sostenía una relación con otra persona; de acuerdo con el periodista antes mencionado, González, tuvo un noviazgo de muchos años con un narcotraficante muy importante.

“¿Por qué crees que no le hizo caso al Potrillo? Fijense lo que les voy a decir hermanitas, haber si no me cortan el pescuezo...porque resulta que Mariana Gonzalez está actual novia de Vicente Fernández Jr. estaba de romance, un romance de muchos años me cuentan...con un narco muy importante, muy importante de Jalisco”. dijo Carbajal