Niurka Marcos sufre TREMENDA caída durante entrevista: VIDEO

Niurka “La mujer escándalo” nuevamente da de qué hablar y en esta ocasión no peleó con ninguna otra conductora, sino que en plena entrevista la cubana tuvo tremenda caída.

Pese al accidente, Niurka tomó lo sucedido con su ya clásico sentido del humor pues pidió a los camarógrafos que le pasaran el material de su caída para subirla a “TikTok”, red social en donde últimamente la vemos muy activa.

Niurka se encontraba frente al camarógrafo y reportero del programa “Hoy” cuando fue cuestionada sobre las cirugías que se ha hecho a lo largo de su vida, ante la pregunta, la cubana se disponía a contestar honestamente cuando de repente, la silla en la que se encontraba resbaló y “la mujer escándalo” cayó sin más remedio.

Y aunque, Niurka si se llevó tremendo susto, no le ocurrió nada más grave que solo la caída, sin embargo, ya alguien le había advertido que la silla en la que se iba a sentar solo tenía tres patas, pero la cubana no hizo caso.

“Por favor el tiktok ese me lo mandan (risas)...es que me dijeron que tenía tres patas, que tuviera cuidado y yo de necia me senté...” dijo Niurka