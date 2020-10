“No soy lo suficientemente flaca para ser actriz”: hija de Niurka

Romina Marcos, hija de la vedette y actriz cubana Niurka habló el pasado lunes frente a sus seguidores en redes sociales para ser sincera sobre varias situaciones de su vida.

Fue por medio de un live en Instagram, donde la influencer y actriz comento que se encuentra viviendo una triste y dolorosa realidad debido a sus cambios físicos que experimenta tras bajar de peso.

Estar flaca no es suficiente

Durante esta charla junto a sus seguidores aseguró que pese a las múltiples dietas que ha realizado, no logra llegar a las métricas que buscan las televisoras mexicanas para ser actriz. Por tal motivo se le hace cada vez más difícil conseguir trabajo.

“Me siento muy presionada (…) Desde que bajé de peso he estado muy preocupada por llegar a una meta o seguir siendo delgada”, comentó entre lágrimas.

“Para ser actriz no estoy lo suficientemente flaca. Para cualquier cosa de mi trabajo, todavía no estoy lo suficientemente flaca (…) Me siento con una presión gigante de encajar, de dar el perfil, pienso que mi cuerpo no es lo que están buscando en mi carrera, en los comerciales, en los castings que hago”, puntualizó Romina.

Finalmente la también bailarina lamentó que, hoy en día, en el mundo artístico aún existan personas que piensan que el físico es lo importante.

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?