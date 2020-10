Hijo de Octagón va con todo en demanda millonaria contra Exatlón

El Hijo de Octagón desde hace ya dos años, interpuso una demanda contra el reality show “Exatlón”,, en que formó parte del talento y en cual asegura que no se le pagó por haber competido durante su primera temporada.

En esta demanda pide un pago por más de dos millones de pesos por su participación más gastos implicados durante este proceso.

"No me quisieron pagar estos individuos; yo salí sospechosamente del reality show, y obviamente saliendo nada más exigí mi pago,y aquí se metió otra empresa de lucha libre que no tiene caso mencionar, y dijeron que eran dueños de mi nombre, cosa que es totalmente falsa, nosotros tenemos papeles, documentos sellados, y se mostró todo a los dueños de Exatlón, que son turcos, y creo que se quisieron agarrar de ahí para ahorrarse una lana”, comentó el luchador durante una entrevista para una revista de espectáculos.

No dejará de insistir hasta ganar

Por otro lado el famoso luchador comentó a la publicación que no piensa en desistir ya que por esto lo "hicieron quedar muy mal"





El Hijo de Octagón además reveló que salió muy lesionado del programa, al grado de que estuvo a punto de perder la pierna.

"Salí super lesionado, teníamos un seguro médico que no tiene validez, mi doctor me dijo que si yo hubiera estado una semana más (en el reality), me hubieran tenido que intervenir quirúrgicamente para drenar un hematoma porque tenía ya muy irrigada la sangre por dentro", asegura el luchador.

