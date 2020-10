Daniel Bisogno habla sobre la posibilidad de salir de 'Ventaneando'

El famoso conductor del programa de espectáculos “Ventaneando” Daniel Bisogno. tuvo una plática muy amena con Roger González de Venga la Alegría para su canal de YouTube, en la que reveló varios aspectos de su carrera en los medios.

Todos sabemos que Dani es un personaje bastante polémico por sus comentarios y críticas, sin embargo es uno de los consentidos del público mexicano.

Lo cuestionan sobre la posibilidad de salir del programa

Cabe señalar que Daniel frecuentemente es cuestionado sobre si existe la posibilidad de que deje el programa de espectáculos.

Durante esta entrevista Roger le preguntó cuánto tiempo más le gustaría quedarse en la emisión, a lo que el “muñe” le contestó:

'Ventaneando'... mi vida es una antes y otra después. No concibo mi vida sin “'Ventaneando'. Espero que me duren un rato los señores (ríe) Si quiera que mi hija llegue a los 15 años… no bueno, un poquito más porque tiene 4, a los 20".

“No, no sé, a fin de cuentas el divertirse cada día, el reírte cada día. Estoy muy contento de seguir ahí y espero dure el mayor tiempo posible y si no, ya haremos otras cosas", comentó Daniel.

Actualmente Bisogno, además de Ventaneando, hace el programa Se recibe cascajo los martes con los Jonas Vloggers, y de lunes a viernes de 9 a 10 pm tiene La Tetera en El Heraldo Radio.

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?