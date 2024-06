AMLO y Sheinbaum se reúnen: tratarán temas de la transición de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá este lunes 10 de junio con la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, con el fin de tratar diversos asuntos relacionados con la transición gubernamental.

"Me da mucho gusto, vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega-recepción, ponernos de acuerdo", dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Anuncia gira conjunta

López Obrador indicó además que invitará a la virtual presidenta para realizar una gira por algunas regiones del país.

La voy a invitar para ir juntos, no se va a poder a todo el país, pero algunas regiones. A ver si su agenda lo permite, porque lo permite porque tiene mucho trabajo, la conozco y sé que está, pues, ocupada haciendo sus planes y eso es muy bueno”, explicó.

Este lunes el mandatario federal detalló que en la reunión se tiene planeado comer y platicar, asimismo indicó que si Claudia Sheinbaum lo quiere, van a recorrer Palacio Nacional,

Vamos a comer y vamos a platicar y lo que resulte, si ella tiene interés en que caminemos es tan bello este palacio.

Al cuestionarlo sobre si van a tocar el tema de los integrantes que serán parte de la transición, López Obrador recalcó que esos temas no los van a mencionar.

Finalmente, sostuvo que será luego de la reunión cuando anuncié en que Estados de la República van a estar juntos y en los próximos días también anunciará cómo quedarán conformados los equipos de transición.

“Yo creo que eso sí, hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos y también seguramente de que ya inicia la transición y cómo se van a reunir los equipos, pues, no sé si hoy, pero mañana o pasado. Del encuentro ella va a decidir, Claudia, a mí me gustaría que ella sea la que sea la que exponga lo del encuentro, yo me voy a sentir muy bien representado porque además con ustedes yo me veo todos los días y mañana me van a volver a preguntar sobre eso”, concluyó.