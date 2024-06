AMLO anuncia reunión con Claudia Sheinbaum cuando sea presidenta electa

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que a partir de que Claudia Sheinbaum sea declarada presidenta electa, se reunirá con la ahora virtual ganadora de las elecciones presidenciales 2024 y a quien considera una mujer humanista y honesta, "por eso estoy muy contento, no podía pasarle algo mejor a México”. A pregunta expresa, señaló que se elaborará un plan para la etapa de transición.

“Formalmente a partir de que sea presidenta electa nos reunimos, seguramente vamos a elaborar un plan para la transición, ella va a nombrar a sus colaboradores, mujeres y hombres y se va a procurar que ya vayan poniéndose de acuerdo con los que están actualmente”, afirmó.

Refirió que ya con la presidenta electa recorrerán algunas obras y revisarán algunos programas, “vamos a estar platicando, conversando, este tiempo, porque ya lo dije, estoy hasta la entrega de la banda presidencial, y a partir de ahí me jubilo”.

Cuestionado sobre si recorrerá con Claudia Sheinbaum la ruta del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), López Obrador dijo que dependerá de las agendas de ambos y que “yo tengo que respetar a mi presidenta electa, y luego mi presidenta constitucional, siempre lo voy a respetar”

Manifestó que Sheinbaum Pardo es una mujer a la que “respeto mucho”, inteligente, académica de imprimir nivel, con dimensión social, con mucha experiencia en la función pública, trabajadora y ambientalista, “eso primero, y agréguenle que es humanista, y honesta, si por eso estoy muy contento, no podía pasarle algo mejor a Mexico”.



Nos va a ir mejor con una mujer: AMLO

“Ahora que va a va a gobernar una mujer el país, pues nos va a ir mejor, mucho mejor”, expresó el presiente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, obtuvo un porcentaje de votación en la elección presidencial de 59%, López Obrador señaló que algunos aún no comprenden el resultado por el bombardeo de información, “pues lo que tienes que pensar, con todo respeto es que te jugaron el dedo en la boca, y ahora ya no lo permitas, no permitas que te avasallen y te manipulen”.

Afirmó que está muy agradecido con el pueblo porque es generoso, sabio y pacífico.

“Yo estoy, repito, muy, muy agradecido con el pueblo de México, me siento muy honrado de ser presidente de este país con un pueblo excepcional, único. Un pueblo muy consciente, muy generoso, muy pacífico, muy inteligente, un pueblo sabio, y así tenemos que seguir, y ahora que va a va a gobernar una mujer el país, pues nos va a ir mejor, mucho mejor”, enfatizó.

Dijo que a su gobierno le tocó sentar las bases de la transformación “y fue muy difícil esta primera etapa, pero lo que viene pues será mejor en todos sentidos, en lo económico”.

López Obrador dijo que ahora se cuenta con el T-MEC y está llegando más inversión extranjera, “México de los países más atractivos para la instalación de empresas, somos el país, el segundo país con menos desempleo en todo el mundo, todo eso no lo asimilaron muchos por la manipulación”.

Aseguró que si no hay trabajo, si los salarios no se incrementan y no hay bienestar, “pues entonces si es posible que el pueblo se rebele, pero si le ha ido bien a la inmensa mayoría de los mexicanos”.

BRC