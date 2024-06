AMLO presume que Claudia Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, obtuvo más de 35 millones de votos en los comicios del pasado 2 de junio.

"Ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar", expresó en su conferencia de prensa.

Sigue leyendo:

Sheinbaum alcanzó 35.7 millones de votos en cómputos distritales

Enrique Peña Nieto felicita a Claudia Sheinbaum

"Me cepilló a mí", reconoce AMLO

El presidente dijo que lo "cepilló" a él, ya que se pensaba que las elecciones de 2018 serían las más votadas al obtener 30 millones 113 mil 483 de sufragios ; sin embargo, la exjefa de Gobierno de la CDMX, superó esa cifra.

"Cuántas veces he dicho aquí, cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se pueden poner vinos nuevos en botellas viejas, o sea por qué no entender los reacomodos, los cambios, por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las conciencias que se inició desde hace años con participación de millones de mexicanos", agregó.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que lleva un avance de 99.5% de en los cómputos distritales, Sheinbaum Pardo obtuvo 35.7 millones de votos.

Rechaza AMLO uso de IA en PREP

El mandatario mexicano señaló que el motor del cambio ha sido el pueblo; sin embargo, la oposición impugnará los resultados de las elecciones pues señala que con inteligencia artificial se manipuló el PREP.

"Yo creo que lo hacen ya no por enojo sino por llamar la atención, ni debería yo estarlo diciendo aquí, para no caer en ese juego, pero sí sirve para ir precisamente consolidando la toma de conciencia", apuntó.

Gira con Claudia Sheinbaum

De la gira que tendrá con Sheinbaum Pardo, dijo que dependerá de su agenda, aunque adelantó que le gustaría que recorrieran obras, más territorio que escritorio.

“Lo de la visita, pues va a depender de la agenda de la candidata, ¿no?, es presidenta virtual, presidenta electa, que por cierto ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar, ¿no tiene por ahí? Estos son cómputos distritales, que empezaron ayer. ¿Cuánto llevan ya? pero 35 millones. 850 mil… Sí, si me cepillo a mí”, afirmó.

Con información de Noemí Gutiérrez.