¿Porqué ganó Claudia Sheinbaum?

La respuesta más rápida de por qué los electores votaron por el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, candidata electa a la Presidencia, es más compleja que sólo responder a que logró convencer a un mayor número de personas con sus propuestas; se debe a que en el interior de su equipo de campaña lograron identificar el rezago social, las necesidades de vivienda, educación, desarrollo económico y en qué rincón del país es en dónde hay más carencias de infraestructura, de construcción de caminos y puentes, de transformar e impulsar actividades agrícolas o turismo.

Es decir, porque tenían la radiografía exacta de lo que pasa en el país y así es como lograron comunicar de manera efectiva y afectiva con los votantes; pero ¿cómo lo lograron? Altagracia Gómez, la empresaria es quien siempre estuvo siempre detrás de Sheinbaum. Una joven empresaria jaliscience de 32 años, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa y quien está convencida que con la siguiente administración se podrá lograr un desarrollo con mayor conciencia social, en donde sea más incluyente no sólo para las clases marginadas; sino también para el sector privado; y en donde buscan apuntalar mayor número de empleos.

Desde su posición el objetivo del nuevo proyecto, no es empobrecer a los ricos, no es generar división, sino trabajar en conjunto para que la obra pública genere competitividad y habrá más inversiones privadas, pero sin que México pierda el control, el Plan Nacional de Infraestructura, todavía no se ha presentado, pero se divide en Infraestructura de competitividad: puertos, aeropuertos, ferrocarril de carga y pasajeros, caminos rurales, y en tecnificación del campo, energía, agua, salud y educación.

No hay que perder de vista a Gómez, incluso ayer tuvo una reunión Sheinbaum con Gómez; tal vez para invitarla a dirigir el despacho de la Secretaría de Economía, muchos de los dirigentes morenistas ya la han colocado ahí y en los pasillos del partido aseguran que es una candidata fuerte…. ¡Será!

PEMEX SE ALISTA PARA EL CAMBIO

En Petróleos Mexicanos (PEMEX), que dirige Octavio Romero Oropeza, ya están alistando el terreno para el cambio de administración, pues nos cuentan que el propio director aseguró que no quiere que haya ningún exabrupto en el cambio de gobierno.

Nos cuentan que la mayor preocupación de los directivos es que los trabajos en exploración y producción no se entorpezcan y mucho menos se frenen, por lo que, a cuatro meses de que se realice el cambio, en la petrolera mexicana ya tienen 12 campos nuevos que se desarrollarán en este periodo.

Los ingenieros responsables de los nuevos yacimientos indicaron que algunos ya confirmaron reservas y otros más se encuentran en esa tarea, para que cuando se inicie su desarrollo se entregue la batuta a la siguiente administración, y ésta tenga trabajo desde un inicio.

Cabe destacar, que durante este sexenio la empresa productiva del Estado ha incorporado 51 nuevos campos los cuales han sumado 562 mil barriles por día a la producción nacional, es decir, son los protagonistas del avance en la producción de la petrolera.

Los datos de la empresa refieren que con los Nuevos Desarrollos ha logrado una producción nueve veces mayor a toda la producción que los privados obtuvieron a través de 103 contratos mediante la Reforma Energética.

En este ánimo de dejar todo listo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró a los inversionistas que PEMEX seguirá siendo una prioridad y desde el gobierno se tendrá una colaboración más estrecha, además de que se hará buen uso de los recursos públicos, para garantizar el apoyo a la petrolera y dar seguimiento a la política energética que inició hace más de cinco años.

DE ESTRENO

Hutchison Ports México, que lleva en Latinoamérica y el Caribe, Jorge Magno Lecona, da prueba de sus capacidades y se mantiene a la vanguardia mediante sinergias de alto valor como la establecida con Cosco Shipping, la naviera de fama global que acaba de estrenar su servicio exprés de China a México con el arribo del buque Xin Dalian a la terminal de contenedores de Ensenada. El objetivo es reducir tiempos en los traslados desde el país asiático a suelo azteca, por lo que también participan puertos de la talla de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Entre los planes de Cosco Shipping se prepara una estrategia integral en la que se abarcan expansiones de espacio con la adhesión de nuevos navíos WSA5 y WSA3; el fortalecimiento de la cooperación con socios portuario; así como acciones de cooperación profunda y asociaciones estratégicas con proveedores en materia logística.

SEXENIO PROMETEDOR PARA TRANSPORTISTAS

La reciente elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México representa un voto de confianza particularmente significativo para el sector automotriz y del autotransporte. Y es que, al destacar por un enfoque académico en sostenibilidad energética, y su experiencia previa en la implementación de sistemas de transporte más limpios y eficientes en la capital del país, muestran que la nueva mandataria cuenta con una habilidad innegable para innovar en políticas de transporte público y privado que priorizan el respeto al medio ambiente. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) ve su llegada al poder no sólo como un triunfo político, sino como una promesa de extender estas políticas exitosas a más estados, ofreciendo así una esperanza renovada para una industria en búsqueda constante de progreso sostenible. Esta expectativa genera un ambiente de colaboración entre el sector y el gobierno entrante, lo que proyecta un futuro donde las políticas de movilidad de Sheinbaum podrían modelar una nueva era para el transporte en México.

RAPPI, UNA DE LAS MÁS INFLUYENTES

Rappi, la plataforma líder de comercio local y de servicios digitales en América Latina y que dirige Simón Borrero, fue reconocida por TIME 100 como una de las compañías más influyentes del mundo.

Es relevante porque es un reconocimiento al trabajo y la dedicación de su equipo y al impacto que Rappi está teniendo en el entorno emprendedor en toda América Latina. Fundada en 2015, ha expandido rápidamente sus servicios y ha influido profundamente en la economía de la región al crear miles de empleos y potenciar los negocios locales. Además, ha mejorado miles de vidas al ofrecer oportunidades de ingresos flexibles. ¡Uff!

