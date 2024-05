"Este va a ser un país donde la gente viva feliz", así cierra su campaña Jorge Álvarez Máynez en la CDMX

Con el Auditorio Blackberry llenó fue que el candidato a la Presidencia de República, Jorge Álvarez Máynez terminó sus 90 días de campaña.

Entre gritos y porras de los más de tres mil asistentes, en su mayoría jóvenes, el emecista aseguró que su campaña no la hicieron los espectaculares.

Indicó que su campaña la hicieron los niños y los jóvenes con sus carteles y desde los pizarrones de las escuelas.

“Mi campaña la hiciste tú con tu cartel, mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes y este festival”, declaró.

Durante el "Máynez Capital Fest" manifestó que su campaña demostró que los jóvenes no son apáticos y durante 90 días demostraron que lo que no les interesa es la vieja política.

“Queremos darles las gracias por lo que han hecho, por demostrarle al país que decía que los jóvenes eran apáticos (...) les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política”, agregó.

El candidato emecista también reiteró que dentro de su gobierno no habrá ningún joven en la cárcel por fumar marihuana o alguna mujer por decidir por su cuerpo.

“Aquí este país va a cambiar, va a ver el futuro, nunca más, nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más, nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo”, explicó.

Previo a comenzar el gran cierre de campaña de Movimiento Ciudadano dentro del auditorio se sintió un gran ambiente, pues desde las 18:30 horas comenzaron a salir algunas bandas como Penny Pacheco, Yoda on Fire y Dee.