Máynez considera que tragedia en Nuevo León fue momento más difícil de su campaña

El candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó los hechos ocurridos en San Pedro Garza García, Nuevo León, como el momento más difícil de su campaña y de su vida, ya que un fenómeno natural convirtió un momento de fiesta en tragedia.

Amigas, amigos, no ha sido la semana más fácil de mi vida, No ha sido una campaña como la suelen hacer las personas que viven en el sistema, no ha sido una campaña fácil de bajadita. Ha sido una campaña muy complicada, pero sin duda, lo más difícil de toda la campaña fue lo que vivimos el pasado miércoles, donde las inclemencias del tiempo, la naturaleza convirtió un día de fiesta en un día de tragedia”, declaró.

Desde Ciudad del Carmen, Campeche, y en su último domingo de campaña presidencial, indicó que, frente a hechos como ese, es importante aprender las lecciones que pone la vida, quedándose con lo mejor que muestran los seres humanos.

Frente a la militancia, el abanderado del partido naranja señaló como la actual gobernadora de la entidad, Layda Sansores, se ha colgado de los méritos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los apoyos que les brinda a los ciudadanos.

A gobernantes, como la gobernadora del estado, que su único mérito hace tres años fue colgarse del presidente López Obrador, colgarse de los programas del Presidente, del apoyo que tiene el presidente entre la gente de Campeche. Pero resultó que, aunque dicho del presidente, las tres máximas del presidente sean: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Layda no se ha cansado de robar, Layda no se ha cansado de mentir y Layda no se ha cansado de traicionar al pueblo de la derecha”, agregó.