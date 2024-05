Máynez comienza sus cierres de campaña en Durango

Este martes por la noche, el candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, comenzó con sus actos de cierre de campaña en el municipio de Gómez Palacio, en Durango.

Durante su participación y acompañado por los candidatos a los puestos políticos de dicha entidad, hizo hincapié en cómo el domingo le reprochó a la candidata Xóchitl Gálvez que no puede presumir y defender los programas sociales, ya que los diputados del PRI y el PAN, partidos que la impulsan, siempre han estado en contra de ellos. Aunado a ello, afirmó que Movimiento Ciudadano sí mejorará los programas sociales.

“Que bueno que tuvimos la oportunidad de decirle en su cara a la candidata del PRI y del PAN que ya no esté presumiendo los programas sociales, que sus diputados votaron en contra. Vamos a aumentar los programas sociales para incluir a las personas que no votan, a las niñas y a los niños, y para que haya no solamente una pensión para adultos mayores, atención de salud, actividad física, oportunidades para que las personas adultas mayores sigan viviendo en plenitud, son personas que merecen ser tratadas con todo nuestro respeto y cariño, y que merecemos transformar el sistema de salud para que las personas tengan la atención que se merecen”, manifestó.