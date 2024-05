Álvarez Máynez plantea "cambio de 180 grados" al sistema de salud y enfoque en la prevención

El candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que de ganar las elecciones del 2 de junio hará un cambio de 180 grados en el sistema de salud, el cual se enfocará en la salud preventiva.

“Hay varias cosas que hay que hacer. Primero, un cambio de ciento ochenta grados a lo preventivo. El mejor sistema de salud es un sistema de salud preventivo, porque no hay camas de hospital que alcancen, no hay médicos que alcancen, no hay enfermeras, enfermeros que alcancen, medicinas que alcancen, si seguimos teniendo un país con estos niveles de obesidad, con estos niveles de consumo, de desnutrición, con estas tendencias, con estas costumbres de salud. No hay manera de que el IMSS, de que el ISSSTE, de que las instituciones de salud, el IMSS-Bienestar, puedan dar respuesta a un país que tiene tan mal modelo nutritivo”, explicó.

Foto: Especial

Durante su visita número 43 en la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, detalló que para lograr dicho objetivo, comenzará por garantizar los derechos a la salud a los niños y a las niñas desde que nacen, es decir, que las madres tengan derecho a horarios de lactancia y lactarios públicos en sus áreas de trabajo, vías públicas, hecho que garantizará la salud emocional y mental de los infantes.

“De nuevo es pensar en las niñas y en los niños. ¿Cuál es la etapa más determinante en nuestra salud? Y en todos los tipos de salud, salud física, salud emocional, la infancia. Primero, garantizar el derecho de las niñas y los niños a la lactancia y el derecho de sus madres a tener horarios, a tener precisamente lactarios públicos en sus centros de trabajo, en las vías públicas, para esa alimentación que garantice un desarrollo distinto para las niñas y los niños, salud emocional, salud mental, que también es un proceso interesante”, detalló.

Busca apoyo en el uso de la tecnología

Foto: Especial

En tanto, el candidato del partido naranja señaló que dentro del modelo de salud que propone en su plan de gobierno está incluido el uso de la tecnología, ya que en la actualidad, el sistema de salud pública no proporciona a sus usuarios una aplicación que contenga el expediente médico de cada paciente.

“Después, un sistema preventivo también requiere el uso de la tecnología. ¿Qué es lo primero que una buena doctora, que un buen doctor te pregunta cuando vas a consultar? ¿Cuándo vino la última vez? Revisa tu historial clínico. Pero eso no sucede en el sistema de salud pública porque no tenemos ni siquiera un expediente, un historial clínico al acceso de nuestro celular, de nuestra aplicación. Eso es muy fácil de realizar, de implementar, y además ayudaría al sistema de salud a tener una mejor planeación”, agregó.

Finalmente, Jorge Álvarez Máynez, hizo hincapié en la necesidad de combatir la corrupción que existe dentro de este sector y dijo,