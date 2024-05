México es uno de los países más violentos: Álvarez Máynez

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez sostuvo que luego de 15 años de implementar malas estrategias de seguridad, desde el sexenio del expresidente, Felipe Calderón, México es uno de los países más violentos, inseguros y con mayor impunidad en el mundo.

“En 2007 tuvimos una tasa de homicidios de 8 por cada 100 mil habitantes. Cuando acabó el gobierno Calderón, cinco años después, 2012, la tasa de homicidios ya era de 22 por cada 100 mil habitantes.

"Cuando acabó el de Peña Nieto que mucha gente dijo, bueno, el PRI robó, pero había seguridad y fue de las principales razones por las que mucha gente volvió a votar por el PRI después de 12 años, la tasa de homicidios ya era de 29.8 y ahorita seguimos ahí y en 15 años van más de 400 mil homicidios dolosos."}

"Y México ahora sí es uno de los países más inseguros del mundo, de los más violentos, de los de mayor impunidad, por una estrategia basada en el prohibicionismo, en la militarización, en el punitivismo, que son lógicas que no han dado resultados”, explicó.

En su encuentro número 48 con los estudiantes de la Universidad Vizcaya de Las Américas de Tulancingo, en Hidalgo, señaló que lo que realmente se necesita en el país, es dejar la lógica de criminalizar la pobreza y aseguró que las cárceles están llenas de inocentes pobres y las calles llenas de delincuentes.

“Las cárceles están llenas de personas pobres, las calles están llenas de delincuentes, se declaró una supuesta guerra contra las drogas, que es un absurdo, es un absurdo el prohibicionismo… Y lo que pasa en este país con esa lógica es precisamente que se termina criminalizando la pobreza”, comentó.

Luego más tarde, en un diálogo con la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Tlaxcala y con el cual cumple con las 50 visitas a universidades, el abanderado del partido naranja dijo que aspira más a ser presidente porque quiere que México sea el mejor país de la historia.

“Lo que yo quiero plantearles va más allá, yo lo dije en el debate, yo aspiro a mucho más a ser presidente porque aspiro a que el país sea el mejor país de la historia y eso no lo vamos a lograr por medio del voto, nada más. El voto es superimportante, yo les he dicho que tan importante que prefiero que alguien vote, aunque no sea por mí”, declaró.

Aunado a ello, frente a los jóvenes universitarios, sostuvo que el 3 de junio gane quien gane la presidencia del 2 de junio, al siguiente día van a seguir los mismos problemas que aquejan a la sociedad, como lo es la violencia hacia las mujeres.

“El tres de junio vamos a amanecer y los criminales no van a decir, ya ganó Máynez, ya vámonos, no. El tres de junio va a haber gente que se está robando el agua de los mexicanos, va a haber miles de estudiantes que tienen que ir al internado o a la residencia, los médicos o los enfermeros que son explotados laboralmente, jornaleros agrícolas explotados. El tres de junio vamos a seguir siendo el país que hoy somos”, manifestó.