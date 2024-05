Máynez: En MC hay "pillos", pero lo que cuentan son las ideas que defiende el partido

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, explicó la importancia del voto útil durante las elecciones del domingo 2 de junio. Además, comparó el amor con la política citando un libro del escritor Erich Fromm.

“Yo leí en la preparatoria un libro que lo explica a la perfección, El arte de amar, de Erich Fromm. Amar no se trata del otro, por supuesto que el otro tiene que tener ciertas características para que eso tenga una viabilidad, ciertos valores, ciertas ideas, debes de tener algo que sostenga ese amor, pero se trata sobre todo de ti, y lo mismo sucede creo que en la política, la convocatoria tiene que ser a confiar en ustedes mismos, a confiar en ustedes", dijo.

Admitió que "en Movimiento Ciudadano van a salir pillos" pues "los partidos no son clubes de ángeles", y reconoció que en Morena o en el PAN puede haber honestos también "pero lo que cuenta también no solamente son las personas, sino las ideas que ese partido esté defendiendo”.

Rechaza arrepentirse de haber apoyado a AMLO

En su visita número 48 en la Universidad Autónoma de Chihuahua, afirmó que no se arrepiente de haber apoyado al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador desde hace 20 años, incluso aseguró que no piensa que México sea Venezuela o Cuba, así como lo llegan a decir algunas personas que no concuerdan con la ideología del mandatario.

“Yo no me arrepiento de haber apoyado hace 20 años a López Obrador, incluso creo hoy, yo no creo que México sea Venezuela, sea Cuba, creo que estuvo muy bien en aumentar el salario mínimo, creo en los programas sociales, muchas de las cosas que él dice me siguen haciendo sentido”, agregó.

Finalmente, el candidato del partido naranja explicó que aunque coincide con algunas posturas del Presidente, no coincide con lo que dice que el país se está volviendo como Dinamarca o que Morena sea la solución para resolver los problemas que aquejan al país.