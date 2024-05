Pase lo que pase este domingo, vamos a cambiar el país en los próximos años: Álvarez Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez afirmó que a diferencia de lo que piensa "la vieja política" los jóvenes sí están interesados en la política y sí están interesados en proponer y plantear temas a las y los candidatos que aspiran a algún cargo político, además sostuvo que eso es lo que ha demostrado su campaña.

“¿Qué ha demostrado esta generación en esta campaña?, que sí les interesa la política, que sí les interesa tener una charla para preguntar, cuestionar, opinar, proponer temas, plantear causas, plantear agendas y por eso esta es una campaña distinta”, expresó.

Sigue leyendo:

Máynez considera que tragedia en Nuevo León fue momento más difícil de su campaña

Lanzan “Presidente Máynez” versión corrido tumbado… y la bajan

Asegura que demostró que hay otras maneras de competir

Foto: Especial

Durante su encuentro número 47 con jóvenes de la Universidad La Salle de Chihuahua dijo que, pase lo que pase este domingo 2 de junio, su campaña demostró que sí hay otras maneras de competir por la Presidencia de México, ya que antes se pensaba que sólo se competía con dinero y con los apoyos de medios de comunicación.

“Pase lo que pase el domingo, vamos a cambiar a este país en los próximos años, porque antes se pensaba que la única manera de competir era con dinero, era con el apoyo de los medios de comunicación, que muchos medios de comunicación… Por eso es muy importante lo que estamos haciendo, este evento que tenemos gracias a la generosidad de esta universidad, que es la número 47 que visitamos en la campaña, no le cuesta un peso a los ciudadanos, es un evento de diálogo, no estamos aquí retacados de espectaculares y publicidad, es un evento entre ciudadanos y ciudadanas libres, que dialogan, que conversan sobre el futuro”, declaró.

Lanza critica a medios de comunicación

Foto: Especial

Frente a los estudiantes universitarios, el abanderado del partido naranja se mostró en desacuerdo por cómo los medios de comunicación se preocupan más “en lo que piensan los candidatos de lo que dice el Presidente” y no hacen preguntas “visionarias o de problemas estructurales del país” y resaltó que ese es un gran problema dentro de México, ya que solo se generan conversaciones tóxicas que no permiten que los gobernantes se centren en los verdaderos problemas.

“Voy a entrevistas a medios de comunicación, en general, o cuando me encuentro a compañeros de la prensa llegando a un evento en general por supuesto que hay excepciones que hay mucha gente que hace distinto su trabajo y que hay profesionalismo, pero a diferencia de preguntas como las que nos acaba de hacer Alexis, que son visionarias, que son de problemas estructurales del país, de problemas de fondo, te preguntan 'Oye, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente hoy en la mañanera?' Ese es el problema que tenemos en el país, una conversación pública intoxicada que no deja, que no permite que las prioridades de los gobernantes se centren en los problemas de fondo como los que tú acabas de plantear”, agregó.