Lía Limón denuncia compra de votos por parte de Morena

Lía Limón, candidata a Álvaro Obregón por la alianza “Va por la CDMX” denunció que este fin de semana se recibieron acusaciones de compra de votos por parte de Morena, quienes ofrecen 500 pesos y 3 mil luego de la elección a cambio de sumar a más gente a este partido.

“Esto sucedió en San Bartolo Ameyalco, en Santa Lucía, en la colonia Paraíso y en Olivar de los Padres. De hecho, nos reportaron específicamente un domicilio en avenida Toluca donde esto estaba sucediendo."

Sigue leyendo:

Atacan a balazos a hombre dentro de metro Garibaldi, se resistió a un asalto

Piden investigar a Adrián de la Garza por lavado de dinero

Estas son patadas de ahogado porque saben que van a perder, además me parece que esto es violatorio a todo principio democrático”, resaltó.

La candidata señalo directamente a Marcelo Ebrard de querer reventar la elección tanto en Álvaro Obregón como en Iztapalapa. “Saben que van a perder y no les queda más que actuar como porros y delincuentes electorales”, señaló.

Lía Limón anunció que este martes se presentaran las denuncias correspondientes ante el Instituto Electoral de la CDMX y ante la Fiscalía.

La candidata, también denunció que Morena desde el Congreso pretende quitar la facultad a las alcaldías de brindar programas sociales a la población, afectando así a la ciudadanía.

“Nos quieren impedir atender lo que no atienden ellos y no entienden que afectan a la gente, por ejemplo, las estancias infantiles nos las quieren quitar, así como el apoyo que damos a madres solteras, quieren desparecer los programas de empleo temporal, quieren quitar los apoyos de útiles escolares, de cenas navideñas, de sillas de ruedas. Quieren quitar los programas sociales que ellos no atienden, y no lo vamos a permitir”, finalizó.