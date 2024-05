Cierra campaña Hannah De Lamadrid junto a Clara Brugada en Coyoacán

Al acompañar a Hannah De Lamadrid en su cierre de campaña en Coyoacán, Clara Brugada, candidata de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) a la jefatura de Gobierno, señaló que es necesario construir un nuevo destino para la demarcación, el cual esté alejado de los privilegios y cercano a la gente.

“Llegó la hora en que Coyoacán diga basta a los malos gobiernos, que diga no a la corrupción y a la violencia, que se levante por la esperanza, por la alegría, por la transformación, a luchar por sus derechos. Queremos un pueblo de Coyoacán digno como lo tenemos, un pueblo de Coyoacán que no se rinde y que no se vende” expuso.