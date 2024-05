'Marea Rosa' llega a Plaza Fundadores en San Luis Potosí

Como parte de la movilización del movimiento “Marea Rosa” miles de potosinos y potosinas se concentraron en la Plaza Fundadores, en la capital de San Luis Potosí, donde como única oradora estuvo Concepción Guadalupe Nava Calvillo, hija de los luchadores sociales Salvador Nava y Conchita Calvillo, quien agradeció a la candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchtil Gálvez, su valentía para enfrentar tiempos aciagos para el país.

Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez su valentía en estos tiempos tan difíciles para el país y por venir a despertar de nueva cuenta, porque han estado despiertas antes, nuestras conciencias, ahí estaremos el 2 de junio”, expresó la viuda del recién fallecido exgobernador priista, Horacio Sánchez Unzueta.

Concepción Guadalupe Nava Calvillo, hija de los luchadores sociales Salvador Nava y Conchita Calvillo. Créditos: El Herlado de México

Sigue leyendo:

Ángel Ávila: "Marcha de Marea Rosa es para defender la Constitución y la vida democrática del país"

FOTOS: Así se vive la marcha Marea Rosa en Zócalo de la CDMX

Conchalupe Nava recordó que San Luis Potosí fue pionero en lograr que el gobierno dejara de organizar y calificar las elecciones y se fundarán los organismos electorales ciudadanizados, lo que desató el grito de: ¡Nava vive, la lucha sigue! y llamó a defender ese logro e incluso mejorarlo, pero nunca regresarlo al autoritarismo de quien ostente el poder.

En el tema de seguridad llamó a combatir no sólo la delincuencia organizada sino todas las violencias pues “existe algo peor que asesinar a un hombre y es asesinar la esperanza”, indicó.

Dijo que lo peor que puede pasar a la Nación es caer en la indiferencia social y la resignación, pues los gobernantes son empleados de la ciudadanía cuya fuerza consiste en unirse y expresarse en una mirada de complicidad con un mismo objetivo de no instrumentalizar al ser humano y no percibirlo como herramienta que sirve o no sirve ya sea para fines electorales o económicos.

Somos un país que hoy más que nunca requiere de unidad y el compromiso es de ida y vuelta”, enfatizó.

Conchalupe Nava destacó que la democracia no se puede reducir a salir a votar sino debe ser la elaboración de una solución equilibrada entre exigencias contradictorias, entre el liberalismo político y la exigencia de igualdad de oportunidades, entre la fuerza del capital y los derechos de los trabajadores, entre la justicia y la ley.

Esa es la tarea de los próximos gobernantes, los conflictos nos traen oportunidades, nos estamos convocando también contra el autoritarismo, no más un país que entregue ciegamente su voluntad, su suerte y su alma a la gerencia de un hombre o mujer providencial”, expuso lo que desató el grito de ¡Fuera Morena!

La plancha de la Plaza Fundadores de San Luis se llenó a tres cuartas partes de su capacidad de contingentes que llegaron desde varios puntos de la capital potosina, así como también se candidatos, operadores políticos panistas y funcionarios del Ayuntamiento de la capital.

Se guardó un minuto de silencio por la democracia en México y al final se entonó el Himno Nacional Mexicano.