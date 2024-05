"Gracias por defender la democracia, gracias por defender al voto libre", Xóchitl Gálvez en la marcha Marea Rosa

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que como aspirante al máximo cargo político está dando batalla para defender tres valores fundamentales para los mexicanos, el valor a la vida, a la verdad y a la libertad.

“Estoy aquí como una candidata que recibió el mandato de más de un millón de ciudadanos para encabezar esta lucha. No por un cargo, sino una lucha por el alma de México. Los ciudadanos tocaron la puerta y el PAN, el PRI y el PRD la abrieron con generosidad y altura de vidas. Así, apoyada por una coalición amplia, estoy dando la batalla para defender tres valores fundamentales: la vida, la verdad y la libertad”, afirmó.

Sigue leyendo:

FOTOS: Así se vive la marcha Marea Rosa en Zócalo de la CDMX

RUTA 2024 Ángel Ávila: "Marcha de Marea Rosa es para defender la Constitución y la vida democrática del país"

Durante la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México de la Marea Rosa en donde se dieron cita miles de asistentes, sostuvo que durante los tres meses de campaña ha sentido el dolor y la desesperanza de los ciudadanos de todo el país.

“He recorrido el país, he sentido el dolor y la desesperanza de la gente. He escuchado y abrazado a mexicanos que han sido maltratados en estos años oscuros y difíciles. A las mujeres que exigen igualdad sin encontrarla, a los jóvenes que necesitan oportunidades porque se merecen más, a las personas con discapacidad que reclaman sus justos derechos, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras y las cuidadoras a quienes les debemos tanto y le hemos dado tan poco, a las madres buscadoras que claman en el desierto para encontrar a sus hijas y a sus hijos desaparecidos, a los obreros, a los trabajadores, a los profesionistas, a los campesinos, a los agricultores, ganaderos y pescadores que hoy trabajan en medio del abandono”, declaró.

Una presidenta que no insulta, que no humilla

Frente a la militancia vestida de color rosa, la aspirante del PRI, PAN y PRD sostuvo que de ganar las elecciones del 2 de junio, se dedicará a ser una presidenta que no insulta, que no humilla, así como afirmó que se dedicará a unir y no a dividir a la población.

“Es más importante el para qué queremos ganar. Y por eso, esto que les diré, es clave y quiero que lo recuerden siempre, vamos a ganar para escuchar, no para insultar, para respetar, no para humillar, para unir, no para dividir. Vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientos y atención a los que viven en pobreza. Vamos a ganar para proteger a nuestros niños e impulsar a nuestros jóvenes a un futuro brillante. Vamos a ganar para sacar a los más pobres de la pobreza. Vamos a ganar para ser una clase media fuerte. Vamos a ganar para reunir a las madres con sus hijos y para reconciliar a las víctimas con la justicia. Vamos a ganar para cuidar nuestra agua, nuestro aire, nuestros bosques y nuestro suelo, y para proteger a la tierra que es nuestro hogar. Vamos a ganar para que llegue la prosperidad y el progreso”, expresó.

Finalmente, Gálvez Ruiz hizo hincapié en que ganará la Presidencia de México, para levantar siempre la bandera para todos los mexicanos y para abrir las puertas de Palacio Nacional, “Queridos amigos, cuando los mexicanos del futuro nos miren a los ojos, podremos sostenerles la mirada y les diremos con orgullo: los mexicanos del 2024 derrotamos al autoritarismo y protegimos nuestra democracia. Los mexicanos del 2024 no nos dejamos vencer por el odio y nos dimos otra oportunidad para seguir siendo un solo país y un solo pueblo, unido y sin divisiones, bajo el mismo cielo, bajo la misma bandera”, concluyó la candidata.