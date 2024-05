Sheinbaum descarta que haya habido presión ante el INE para cambiar formato de tercer debate presidencial

Con los cambios al formato y dejando fuera el cara a cara, no se está "descafeinando" el tercer debate presidencial, así lo aseguró la candidata presidencial por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum.

Como parte de las actividades del día 71 de campaña, la morenista celebró una conferencia de prensa, donde descartó que haya habido presión a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para lograr estos ajustes.

"No es que haya habido presión de los partidos, el formato del debate se decide a partir de un consenso con los partidos políticos, no es que haya presión a los Consejeros del INE (...) no se está descafeinando y sí, sí estoy de acuerdo (con el cambio)".