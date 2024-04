No pacto con criminales: Pablo Lemus

El candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, advierte que no tiene miedo, que no ha sido amenazado y que jamás pactará con el crimen organizado.

“¡Nosotros no pactamos con el crimen, no es nuestra estrategia! Yo no voy a pactar con el crimen, si quieren pactar que busquen a Morena, ellos son los que pactan con el crimen”, comentó en entrevista.