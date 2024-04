Pablo Lemus elogia propuesta de Sheinbaum y le garantiza coordinación si ambos ganan las elecciones

El candidato al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, adelantó que de ganar la Presidencia la candidata de de "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo, y él la gubernatura, sabrá trabajar con ella e incluso elogió su propuesta de una ruta de tren de pasajeros que beneficie al estado.

"Que sepa la doctora (Claudia Sheinbaum) que yo como gobernador de Jalisco la voy a apoyar a hacer el tren México-Querétaro-León-Guadalajara, porque me parece un extraordinario proyecto de conectividad (...) le conviene mucho a Jalisco, es una extraordinaria propuesta y la voy a apoyar", aseguró.

En entrevista con medios, remarcó que la decisión de quien llegue a la Presidencia corresponde a los ciudadanos, pero que independientemente de quién sea "vamos a saber trabajar con el Gobierno que se elija a nivel federal".

Aseguró que en Morena hay pleitos internos que han llevado a que se quede sola la candidata morenista en la entidad, Claudia Delgadillo, y que el partido intenta usar su imagen para convencer en la elección presidencial, una estrategia que también dijo que ya utilizó e frente opositor.

Quieren usar mi imagen para levantar (...) que no nos anden colgando en otros lados.

"No pactamos con el crimen", dice

Por otra parte, aseguró que no pactará con el crimen organizado y si los criminales quieren pactar con alguien, les sugirió ir con Morena.

"Nosotros no pactamos con el crimen, esa no es nuestra estrategia", dijo y agregó que no solicitará protección para lo que resta de su campaña pues está tranquilo debido a que no ha recibido ninguna amenaza.