Xóchitl hizo un buen trabajo en el debate presidencial y vamos por más propuestas: Enrique de la Madrid

Miguel de la Madrid Cordero, coordinador del programa de Gobierno de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, aseguró que la aspirante presidencial tuvo un buen desempeño en el primer debate presidencial del pasado domingo 7 de abril y que por ello hay que seguir ensayando más debates. De la Madrid celebró que los haya y también que haya democracia.

Así lo declaró en entrevista con Óscar Mario Beteta en El Heraldo Radio: "Yo la vi bien, con una tarea muy difícil, porque tenía que generar un contraste, pero al mismo tiempo tratar de poner las propuestas, las ideas. Lo hizo. muy bien y seguimos trabajando y trabajaremos todos los días con más debates y más propuestas, porque lo que está en juego es México y salirnos de esta trampa de polarización entre mexicanos que nos está dejando muy heridos y no nos ayuda a resolver nuestros problemas", expuso el coordinador.

El 2 de junio estará en juego el país y se requieren ciudadanos participativos: De la Madrid

Miguel de la Madrid destacó también que el próximo 2 de junio estará en juego no solo Xóchitl ni Claudia, está en juego este país, y "yo quiero ver ciudadanos participativos y entrones. Xóchitl es la candidata que eligieron los ciudadanos, ¿la quieren? entonces vamos a hacerla presidenta", enfatizó.

El coordinador del programa de Gobierno de Xóchitl Gálvez expuso que los mexicanos estarán en examen, "¿vamos a seguir aceptando un gobierno autoritario y centralista?" se cuestionó: "bueno esta es una decisión de los mexicanos. Vamos y al final del día el que sea los resultados los vamos a acatar. No podemos dejarle este tiradero a nuestros hijos."

De la Madrid destacó que el objetivo de los debates es contrastar ideas y proponer ideas en beneficio de los mexicanos, porque no puedes no criticar, pero no puedes criticar sin proponer, aseguró. Además indicó que de ganar la Presidencia de la República "no queremos administrar pobreza, queremos ayudar a la gente a salir adelante.

"Hay que poner el destino, adonde queremos ir: queremos un sistema de salud integral, queremos servicios de salud y de calidad. ¿Cómo lo fondeamos y en qué plazo?", se preguntó. Finalmente aseguró que si en las elecciones de 2021 alcanzaron 19.9 millones de votos, ahora deben alcanzar los 30 millones, "entonces vamos por ellos", apuntó en El Heraldo Radio.

MYPR