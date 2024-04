Formato del debate presidencial fue un desastre, acusa Xóchitl Gálvez

La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó que fue un desastre el debate presidencial del domingo, pues no se respetó el formato acordado.

Al iniciar su participación en un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la candidata presidencial se notaba visiblemente cansada y seria.

Detalló que había un formato acordado en el INE para el debate presidencial y al final fue algo distinto, por la bolsa de cinco minutos que tenían.

A mi me encantaría que hubiera un formato en los debates donde nos dieran chance de presentar propuestas, no nos dieron ni chance de presentarlas, entraron a preguntas concretas y cuando yo trataba de hacer propuestas concretas el moderador me decía responda la pregunta. Fueron siempre preguntas.