Claudia Sheinbaum: "Me sentí muy satisfecha de mi participación en el debate, creo que fui muy superior"

Este domingo 7 de abril se llevó acabo el primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo que se sintió contenta y satisfecha tras su participación "creo que fui muy superior".

Me sentí muy satisfecha de mi participación en el debate, creo que fui muy superior. No solamente es el tema de lo que propones, sino también la forma de desempeñarte en el debate y en ese sentido me sentí muy a gusto y creo que por eso ganamos el debate.