Chema Martínez denuncia guerra sucia en su contra y llama a los electores a perder el miedo

José María "Chema" Martínez, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, denunció en entrevista con Mafalda Wario en Heraldo Noticias Guadalajara de El Heraldo Radio ser víctima de una guerra sucia por parte de los "altos mandos de Movimiento Ciudadano," los cuales aseguró están en el Gobierno. A su vez declaró que este lunes "se convocó a todo el equipo por la candidata para infundir" esa campaña.

A 29 días de haber comenzado las campañas, "Chema" Martínez aseguró que se encuentra bastante honrado y comprometido con lo que hay por delante, a su vez aprovechó para convocar a la ciudadanía a seguir la campaña con optimismo y sabiendo que "tenemos que cambiar Guadalajara para vivir bien".

"Yo quiero pedir a la gente que no lo permitan, que sigamos con nuestra campaña alegre y con optimismo y sabiendo que tenemos que cambiar Guadalajara para vivir bien, les pido a todos que no tengamos miedo y con esperanza", expuso. Además, el candidato informó que acudirá a las instancias correspondientes y valorará el procedimiento con su equipo jurídico.

Movimiento Ciudadano ya se va: Chema Martínez

Martínez aseguró que seguirá trabajando a pie de calle, como hasta ahora, tocando puertas y mirando a los ojos a la gente. FOTO: IG / @chemamtz_

Chema Martínez aprovechó la entrevista en El Heraldo Radio para asegurarle a sus simpatizantes que Movimiento Ciudadano ya se va de Guadalajara:

"El esfuerzo tiene que ser constante, nunca hay que confiarse, hay brigadas de MC que nos están quitando las lonas y no nos dejan comunicarnos, voy a lograr recorrer todo Guadalajara, todas las colonias, no me van a detener, no me van amedrentar", expuso el candidato morenista.

Martínez aseguró que seguirá trabajando a pie de calle, como hasta ahora, tocando puertas y mirando a los ojos a la gente: "Hemos recibido una gran simpatía y nos hemos colocado por encima de las encuestas y seguiremos trabajando para seguir teniendo una ciudad segura".

Chema indicó que entre sus propuestas están la reducción de los índices de delitos en un 45% durante el primer año: "Yo sí puedo, a mí no me gusta Instagram ni Tik Tok (...) Vamos a darle a Guadalajara el agua limpia que merece", concluyó.

MYPR