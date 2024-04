Chema se compromete a pacificar colonias populares en Guadalajara

José María ‘Chema’ Martínez, candidato de la alianza Morena-PT-PVEM-Hagamos-Futuro a la alcaldía tapatía hoy estuvo acompañado del líder nacional del Partido Morena, Mario Delgado mientras recorría el fraccionamiento Arboledas como parte de su campaña proselitista y se comprometió a pacificar las colonias populares de la ciudad.

“No va a haber más olvido, vamos a acompañar a todos para traer tranquilidad, sobre todo integrando a la comunidad en espacios públicos … Vamos a brindarles seguridad”, apuntó el abanderado de la alianza Sigamos Haciendo Historia, José María ‘Chema’ Martínez.

Sigue leyendo:

Morena define a sus mejores perfiles para las encuestas en el país, conoce a los aspirantes estado por estado

José María “Chema” Martínez: "Represento un acompañamiento en la esperanza, sueños y anhelos de la gran mayoría"

Mario Delgado se dijo convencido de que los jaliscienses apostarán por la alternancia

El abanderado de Morena sostiene que entre las dos peticiones que más le han hecho los vecinos de distintas colonias populares tapatías son: el servicio de recolección de basura y el agua limpia y a precios justos.

“Hoy el agua llega puerca a las casas de los tapatíos, y lamentablemente, la cortan en los barrios más pobres. Eso vamos a combatirlo”, agregó.

Por su parte, Mario Delgado se dijo convencido de que los jaliscienses apostarán por la alternancia en el gobierno, y considera que por ello se arreció la guerra sucia contra sus candidatos: “saben que vamos ganando, ellos van perdiendo y no les queda otra más que la mentira, el engaño, la guerra sucia porque detrás de esa estrategia hay un gran clasismo, racismo. Piensan que pueden engañar el pueblo, no saben que este pueblo ya despertó, que es un pueblo informado, politizado, comprometido y que quieren que triunfe la Transformación aquí en Jalisco”, dijo.

Delgado espera “que se vean las diferencias"

El líder morenista acusa a las autoridades electorales locales de no ser imparciales: “está coptado el Instituto, no tengo la menor duda. Ya le ganamos una controversia cuando nos cambiaron todos los bloques de género, ellos querían imponer a nuestros candidatos y candidatas, fuimos a los tribunales y les ganamos, ahora es lo mismo, que porque falta una fotocopia, que porque no se entregó esto, son pretextos para que no hagamos campaña. Vamos a ir a tribunales, les vamos a ganar pero desafortunadamente nos entretienen, perdemos día de campaña, pero la gente se da cuenta. Aún así lo vamos a ganar, tenemos mucho pueblo en Jalisco”.

Sobre el segundo debate entre candidatos al gobierno de Jalisco que se realizará la tarde de este sábado en el municipio de Zapotlán El Grande, Delgado espera “que se vean las diferencias, el proyecto que representan Pablo-Alfaro es la corrupción y la continuidad. Además, ya se juntó con Xóchitl Gálvez, ya ponen publicidad juntos. Yo digo que es Pablo-Alfaro y Xóchitl-Lemus que representan la corrupción. Y las dos Claudias que representan el cambio verdadero y la transformación”.

srgc