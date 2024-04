Chema Martínez, candidato del barrio que busca la alcaldía de Guadalajara

José María Martínez “Chema”, candidato a la alcaldía tapatía por la Alianza Juntos Haremos Historia, al arrancar su campaña proselitista en la Plaza de los Mariachis enfatizó sus orígenes e infancia en colonias populares de la ciudad.

También reveló que a pesar de haber quedado huérfano de padre a los cuatro años de edad encontró una segunda familia en el vecindario, pudo superarse y hoy se compromete a luchar contra la frivolidad del poder y a favor de los desfavorecidos.

Sigue leyendo:

Elecciones México 2024: ¿Quiénes inician campaña política este 31 marzo?

Elecciones México 2024: esta es la fecha y el formato de los tres debates presidenciales

“En Guadalajara somos gente buena, honesta y muy generosa… Mis vecinos convirtieron mi carencia en solidaridad, mi tristeza en un abrazo. Mi madre con poco nos daba el mundo entero. Las calles con los amigos las convertimos en estadios. Las banquetas, pistas de carreras. Los parques en aulas o escuelas de baile. Vi a mi barrio caer y levantarse”, recordó Chema Martínez.

En el arranque de su campaña política estuvo acompañado de la candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo y aspirantes a distintas diputaciones.

Martínez subrayó “esta lucha comenzó mucho antes, cuando (gobernantes) decidieron que las torres de lujo eran más importantes que los parques públicos, cuando decidieron que era mejor dejar sin agua a las colonias pobres, comenzó cuando las mujeres dejaron de sentirse libres al caminar por las calles... Esta lucha comenzó cuando el crimen tomó por asalto nuestras calles, cuando les cerraron la puerta en la cara a las madres buscadoras y les negaron las calles para hacer visibles las fichas de búsqueda”.

Crédito: Adriana Luna

El abanderado de la mega alianza Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Hagamos y Futuro aseveró que cambiará el miedo y la carencia por alegría. “Se acabó la fiesta, se acabó la robadera… Nosotros no somos lo nuevo, somos nuestra historia, nuestras calles… Somos los barrios antes de los cotos privados. Somos los sueños que no han podido ser. No somos lo nuevo, somos el cambio”.

Por ello, dijo Chema Martínez que decidió comenzar su campaña de la Calzada (Independencia) “para allá”, con la gente sin privilegios y que ha permanecido en el olvido de gobernantes clasistas.

La lucha por recuperar la capital tapatía será ruda “vamos a ser insultados, difamados y vapuleados” pero “nada para hacernos desistir… Guadalajara no se vende, no se raja. Y aquí está el ejemplo, no se rompe”, enfatizó el morenista.

La transformación tapatía será desde Oblatos y Tetlán hasta Colinas de San Javier, desde Miravalle hasta el Cerro del Cuatro, hasta Rancho Nuevo y Huentitán.

“Cuando nos quisieron callar aprendimos a gritar más fuerte. Cuando nos quisieron corromper apostamos a la honestidad y la decencia. Han llenado nuestras calles de miedo, pero se les olvidó que en Guadalajara no somos cobardes. Nos llenaron de agravios y nosotros nos llenamos de orgullo. Somos la dignidad que no cede ante las amenazas. Somos Guadalajara y somos mucha pieza… Esta lucha es para que Guadalajara decida y el pueblo mande”, dijo categórico ante militantes de Morena.