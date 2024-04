Candidato 'Chema' Martínez se compromete a desaparecer baches en Guadalajara

El candidato de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Futuro y Hagamos, a la alcaldía de Guadalajara, José María ‘Chema’ Martínez, se comprometió a desaparecer los baches de las calles y banquetas de barrios tapatíos.

Indicó que las calles parecen palanquetas y rara es la que está parejita.

Están llenas de hoyos mata llantas y no solo afecta a los automovilistas sino a la gente que viaja en transporte público. En mi gobierno ¡vamos a salir del bache! Hay baches que parecen cráteres lunares. ¡Vamos a resolver este problema y sé cómo hacerlo”, aseveró

El candidato de Morena anunció que implementará un plan municipal antibaches para dejar las calles como las merecen los habitantes de Guadalajara.

El abanderado morenista destacó que es indigno recibir en los hogares y negocios agua potable color café, que parece agua de tamarindo.

José María Martínez destacó que él no necesita de canciones populares en redes sociales, como lo hace Movimiento Ciudadano- para ganar el voto de los jóvenes.

A mí me gusta plantear las cosas de lo que soy capaz, con mucha seriedad y responsabilidad, no andar con videos ‘mamilas’ que no abonan absolutamente nada y que mal comunican. Los electores deben tener claro quién sí tiene la capacidad, quién sí tiene la determinación y la experiencia para poder hacer las cosas. Sin inventar el hilo negro, vamos a hacer que las cosas sucedan”.