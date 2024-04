Corrupción y seguridad, los dos temas centrales del debate entre aspirantes de Benito Juárez

Los aspirantes a liderar la alcaldía Benito Juárez compartieron sus propuestas para mejorar la demarcación en el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En el ejercicio conducido por Blanca Becerril y Juan Barragán, las interrupciones entre candidatos llevaron a los moderadores a pedir el orden en más de una ocasión; sin embargo, los tres postulantes pudieron compartir sus ideas y refutar las acusaciones con total tranquilidad.

Sigue leyendo:

Con expresión artística, IECM promueve voto ciudadano para este 2 de junio

Advierten vecinos de Benito Juárez que sujetos se hacen pasa por limpia cisternas

Al ofrecer su mensaje inicial, el abanderado de Va X la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD), Luis Alberto Mendoza, recordó que ha sido el diputado más votado de todo el país, por lo que agradeció la confianza de la ciudadanía, de quien, se dijo seguro, obtendrá nuevamente su confianza para lograr hacerse de la alcaldía.

Asimismo, denunció que su hermano ha sido perseguido político debido a que la oposición no quería que estuviera en la boleta; no obstante, agradeció el apoyo brindado para ocupar un puesto de elección popular y adelantó que trabajará de la mano con la ciudadanía para ampliar los beneficios existentes en la demarcación.

Leticia Varela Martínez, candidata de "Sigamos Haciendo Historia" (Morena, PT y PVEM), señaló que por varios años ha vivido para defender a los animales de compañía y aprovechó su mensaje para señalar a Luis Mendoza como un mentiroso.

Además, indicó que, en caso de llegar a la alcaldía, podría mejorar la situación de las benitojuarenses.

Rodrigo Cordera Thacker, abanderado de Movimiento Ciudadano, indicó que no hay ataques en su contra debido a que no tiene un historial de corrupción y pidió a los ciudadanos confiar en su proyecto para liderar la alcaldía.

“Tal vez no me conoces, ya que no he ensuciado nuestra alcaldía con basura. (…) Soy el principal impulsor de la iniciativa que aumentó tus vacaciones”, señaló.